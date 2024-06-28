В Тамбовской области после атаки беспилотника возник пожар на нефтебазе. В Смоленской области украинские дроны атаковали военный объект

В Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области после атаки украинского беспилотника возник пожар на нефтебазе, сообщил глава региона Максим Егоров.

По его словам, ближайший населенный пункт находится в трех километрах, пострадавших при атаке нет. Пожар локализован, его тушат несколько пожарных расчетов и специалисты МЧС, уточнил Егоров.

Минобороны России сообщило, что в течение ночи над российскими регионами были уничтожены или перехвачены 25 беспилотников: 12 в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному в Воронежской и Ростовской областях. Об атаке в Тамбовской области, которая напрямую с Украиной не граничит, в сообщении ведомства не упоминается.

В Брянской области семь беспилотников были сбиты над Трубчевским, Навлинским и Суземским районами, еще шесть — над Карачевским районом, сообщил глава региона Александр Богомаз. Он утверждает, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.

В Смоленской области все девять украинских дронов, как сообщил губернатор Василий Анохин, были сбиты над Починковским районом. По его словам, они атаковали военный объект вооруженных сил России. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет, добавил Анохин.

Губернаторы остальных регионов, упомянутых в сообщении Минобороны, о последствиях атак не сообщали.