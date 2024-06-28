В Махачкале к школе единоборств имени Нурмагомедова приехали броневики с буквой «Z». Проходят обыски по делу о терактах

Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане проводят обыски в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Обыски проводят по делу о терактах, произошедших в Дагестане 23 июня. Информации о задержаниях пока нет, сказал собеседник агентства.

Автор телеграм-канала «Спросите у Расула» Расул Маазов опубликовал видео, снятое, как утверждается, возле школы единоборств. На записи видно несколько бронированных автомобилей «Урал» с буквой «Z» на борту («Z» — один из символов полномасштабного российского вторжения в Украину — прим. «Медузы»). Как отмечает издание «Черновик», незадолго до обысков эти броневики стояли у здания центра по противодействию экстремизму по республике Дагестан.

Ранее СМИ сообщали, что один из боевиков, участвовавший в теракте и убитый силовыми структурами, — это боец ММА Гаджимурад Кагиров, который проходил тренировочный сбор в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Боевики 23 июня напали на Дербент и Махачкалу. Они атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС, возле которого расположена еще одна синагога. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала в 80 километрах от Дербента. По последним данным, в результате нападений погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии. Более 20 человек пострадали. По данным властей Дагестана, шестерых нападавших убили.

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