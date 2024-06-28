Виновник пожара в московском общежитии, в результате которого погибли семь человек, получил пожизненный срок

Московский городской суд приговорил 60-летнего Юрия Хомченко, устроившего пожар в общежитии, к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение городской прокуратуры.

Суд установил, что Хомченко «на почве личных неприязненных отношений решил совершить убийство двух сестер и их семи детей, четверо из которых малолетние», которые жили в соседней с ним квартире в доме на Международной улице в Москве.

Хомченко, следовало из материалов дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к квартире соседей, положил на порог один из стоявших в коридоре мешков с вещами, облил его горючей жидкостью и поджег, «заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов». Семь человек, включая двоих детей погибли, еще семеро пострадали.

Суд также постановил удовлетворить гражданские иски на сумму более 15 миллионов рублей, которые подали к Хомченко потерпевшие.

Пожар в здании на Международной улице, нижние этажи которого занимает гостиница «МКМ», а верхние — бывшее общежитие, переданное в жилой фонд, произошел вечером 21 февраля 2023 года. Поджог сразу же был заявлен как главная версия.