Суд на 90 дней приостановил работу «Кухни на районе», клиенты которой попали в больницу с подозрением на ботулизм

Люблинский районный суд Москвы по требованию Роспотребнадзора приостановил работу сервиса доставки «Кухня на районе».

Как сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, суд признал юридическое лицо сервиса доставки — ООО «Локалкитчен» — виновным по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил) и назначить ему наказание «в виде приостановки деятельности на 90 суток».

На заседании представитель компании Мария Добронравова заявила, что они признают вину в некоторых правонарушениях, например, в том, что производственные помещения не убирались должным образом. Однако, по ее словам, нарушения уже устранены. Кроме того, указала Добронравова, компания и так уже фактически не осуществляет деятельность, следовательно приостанавливать ее по решению суда, по ее мнению, нет необходимости.

В середине июня в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде были зафиксированы многочисленные случаи отравления едой из доставки.

Роспотребнадзор назвал источником заболевания салаты с фасолью, которые доставляла компания «Кухня на районе». При этом, отмечает «Медиазона», 28 июня представительница Роспотребнадзора сказала в суде, что данных, которые подтверждали бы, что заражение ботулизмом произошло после употребления еды из «Кухни на районе», пока нет. Результат покажут лабораторные исследования, которые, по ее словам, еще не завершены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). В рамках расследования были задержаны четверо подозреваемых: директор «Кухни на районе» Антон Лозин, глава отдела качества компании Елена Машкова, коммерческий директор компании-поставщика фасоли «Савон-К» Владимир Шин и повар «Савон-К», гражданин Таджикистана Карим Норматов. Суд отправил повара на два месяца в СИЗО, остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом.

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