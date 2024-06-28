ФСБ возбудила дело о госизмене против самарской художницы Ирины Измайловой, встречавшейся с участником «Русского добровольческого корпуса»

Управление ФСБ по Самарской области возбудило уголовное дело по статье о государственной измене против художницы и экоактивистки Ирины Измайловой, которая находится в СИЗО по обвинению в изготовлении взрывчатки, сообщают «Медиазона» и «Зона солидарности».

«Мы ожидали чего-то подобного, они не направляют в суд подобных людей без терроризма или госизмены. Ирину они сразу подозревали в сговоре со спецслужбами Украины», — сказала «Медиазоне» адвокат Измайловой.

По данным правозащитников, дело против активистки возбудили 19 июня. Известно о нем стало 28 июня на заседании по продлению срока содержания под стражей.

В постановлении о возбуждении дела, которое цитирует «Зона солидарности», говорится, что в сентябре 2022 года художница вступила в контакт с «неустановленным представителем спецслужбы Украины по имени Виталий с целью оказания помощи указанному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ».

Следствие считает, что в мае 2023 года Измайлова по заданию этого человека изготовила «неустановленное количество» взрывчатого вещества, которое передала «неустановленному лицу». Вскоре после этого, сказано в постановлении, активистка по заданию «другого куратора Александра» привезла из Турции в Россию наушники, в которых якобы были спрятаны детонаторы.

Правозащитники полагают, что Измайловой скоро предъявят обвинение по статье о госизмене.

Ирину Измайлову задержали в начале сентября 2023 года. В ходе обыска у нее нашли остатки взрывчатого вещества. Художнице предъявили обвинение по статье об изготовлении взрывчатки (часть 1 статьи 223.1 УК), которую она, как считает следствие, сделала по инструкции «куратора из СБУ».

Измайлова встречалась с самарским активистом Александром Кудашевым, который летом 2023 года вступил в ряды «Русского добровольческого корпуса» ( ). Поддерживают ли они сейчас связь, неясно.

До войны Кудашев и Измайлова занимались проектом «Вторсырье на благотворительность». Волонтеры устраивали сбор макулатуры, пластика, батареек и стекла, убирали берег Волги и вели просветительскую работу на тему раздельного сбора мусора.