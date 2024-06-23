Власти аннексированного Севастополя заявили о ракетном обстреле города. Два человека, в том числе ребенок, погибли, 22 ранены
Обновление: По последним данным, заявил Михаил Развозжаев, погибли два человека, в том числе двухлетний ребенок, 22 пострадали.
Глава администрации аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о ракетном ударе по городу, нанесенном 23 июня. По словам Развозжаева, все пять «воздушных целей» удалось сбить силам ПВО, но их обломки «упали в прибрежной зоне».
«В районе Учкуевки 12 человек, включая двоих детей получили осколочные ранения. В Любимовке по предварительной информации осколочные ранения получили 2 человека», написал Развозжаев в своем телеграм-канале.
В еще одном районе Севастополя — на Северной стороне — из-за падения обломков сбитой ракеты возникло «небольшое возгорание жилого дома», сообщил он. Кроме того, по словам Развозжаева, из-за упавших обломков загорелся лес в районе пансионата «Лазурь».
Минобороны России на момент публикации новости ракетный удар по Севастополю не прокомментировало.