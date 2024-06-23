В Петербурге «в целях безопасности» отменили концерт Татьяны и Сергея Никитиных. Пропагандисты обвиняли артистов в «финансировании ВСУ»

Концерт Татьяны и Сергея Никитиных в Санкт-Петербурге, намеченный на 28 июня, «отменен в целях безопасности артистов и зрителей», сообщается в группе во «ВКонтакте», посвященной творчеству артистов.

Такое решение, как подчеркивается, было принято не по инициативе площадки — Никитины должны были выступать в клубе «Фонтанка 69». С сайта клуба и из билетных агрегаторов анонс концерта уже убран.

Организатор отмененного концерта Никитиных сообщил «Фонтанке», что средства за билеты посетителям вернут билетные операторы. «Комментировать и кормить троллей я не буду», — добавил он.

Татьяну и Сергея Никитиных весной 2024 года пропагандисты обвинили в «финансировании ВСУ и участии в антироссийских мероприятиях за рубежом». Это произошло после того, как стало известно, что Никитины собираются в мае принять участие в фестиваля «Возраст счастья» в Черногории. Помимо Никитиных в афише фестиваля были имена писателя Дмитрия Быкова, поэтессы Веры Полозковой, певицы Манижи, актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Бориса Гребенщикова.

Никиты опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что «никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать». «То, что пишут в сети — злонамеренная ложь и клевета», — подчеркнули артисты, добавили, что за свою жизнь «никогда не пели в угоду политики, не ждали от государства благ», но сумели «заработать уважение многих соотечественников и репутацию не худших граждан России». От участия в фестивале «Возраст счастья» Никитины отказались.

В июне московский Центр авторской песни заявил, что отменяет юбилейный концерт Сергея Никитина, не став уточнять причины такого решения. Однако выступление все же состоялось.

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