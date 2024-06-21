Факультет политологии МГУ объявил о сотрудничестве с Прилепиным. Он займется подготовкой специалистов в области «информационного противоборства»

Команда писателя Захара Прилепина будет сотрудничать с факультетом политологии МГУ в рамках магистерской программы «Стратегические коммуникации, информационные и гибридные войны», сообщил представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Максим Ананьев.

Набор на программу открылся 20 июня. По словам Ананьева, команда Прилепина будет готовить специалистов в области «информационного противоборства».

Программа «Стратегические коммуникации, информационные и гибридные войны» появилась в 2022 году. На сайте факультета говорится, что студенты получат «знания, умения и навыки в области обеспечения национального информационного суверенитета и противодействия операциям гибридных, когнитивных и ментальных войн».

Программа рассчитана на 20 мест, обучение платное и длится два года. Выпускники получают квалификацию магистра по направлению подготовки «Конфликтология». В описании программы на сайте говорится, что к процессу планируют привлекать «специалистов из команды Захара Прилепина», депутатов Госдумы и представителей «других органов власти и управления».

Сам Прилепин свое сотрудничество с факультетом политологии МГУ не комментировал.

Захар Прилепин известен поддержкой донбасских сепаратистов еще с 2014 года: он принимал активное участие в конфликте на востоке Украины. В 2015 году он официально стал советником главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, затем получил звание майора «армии Донецкой народной республики» и, по его словам, лично руководил подразделением, которое «убивало людей в больших количествах».

В начале мая 2023 года автомобиль Прилепина был взорван на трассе под Нижним Новгородом. При взрыве погиб водитель Александр Шубин, а сам Прилепин получил многочисленные ранения. По подозрению в организации покушения на Прилепина был задержан уроженец Донецкой области Александр Пермяков. На видео, опубликованном Следственным комитетом, он говорит, что работал по заданию украинских спецслужб.

В августе 2023 года Прилепин заявил, что получил должность заместителя командира полка Росгвардии «Оплот» и «вернется в строй по излечении».

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