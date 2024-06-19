Комментатор в эфире «Матч ТВ» пожелал российскому спортсмену на Играх БРИКС «хорошую пару, а не всяких шмар». Его отстранили от работы

Телеканал «Матч ТВ» отстранил от работы на Играх БРИКС комментатора Владимира Иваницкого после того, как тот позволил себе некорректные высказывания в ходе трансляции соревнований по самбо.

Комментируя выход российского самбиста Кирилла Князькова, Иваницкий сказал: «Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов».

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что Иваницкий не работает в штате канала и привлекался на соревнования по единоборствам.

«К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС — соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС. От себя лично приношу извинения всем, кто вынужден был услышать подобные выражения в трансляции», — сказал Тащин.

Владимир Иваницкий в комментарии изданию «Подъем» заявил, что под «шмарами» имел ввиду «теток, которые вешаются на хороших парней». «В прямом эфире все, что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» — добавил он.

Самбист Кирилл Князьков в свою очередь сказал, что остался недоволен такой презентацией в эфире Игр БРИКС. «Данный комментарий воспринял негативно. У меня есть девушка», — заявил он «Подъему».

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Что еще происходит на Играх БРИКС

Пока кто-то из вас смотрит Евро-2024, Россия побеждает всех на Играх БРИКС. Каждый день — десятки медалей В синхронном плавании золото завоевал Александр Мальцев. Он выступал один (ну то есть соперников не было ни одного)