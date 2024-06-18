Директора екатеринбургской спецшколы, ученик которой рассказал о насилии и «товарищеских судах», приговорили к исправительным работам

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 11 месяцам исправительных работ Наталью Поддубную, директора спецшколы № 124, ученики которой рассказывали о насилии со стороны старших воспитанников, передает Itʼs My City. Поддубную признали виновной в халатности (часть 1 статьи 293 УК).

Помимо исправительных работ ей на два года запретили занимать руководящие должности в государственных образовательных учреждениях.

Максимальное наказание по предъявленной директору части статьи предполагало исправительные работы на срок до года или арест на срок до трех месяцев.

Защита Поддубной утверждает, что директор не знала о насилии в школе. По ее словам, она приняла бы меры, если бы ей стало известно об этом раньше.

Обвинение, в свою очередь, считает, что Поддубная была в курсе происходящего и бездействовала, не сообщая в правоохранительные органы, пишет Itʼs My City со ссылкой на помощника прокурора Чкаловского района Нелли Храмцову.

На сайте школы № 124, которая описывается как специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, говорится, что там учатся дети «с девиантным поведением». В школу их отправляют по решению суда.

В апреле 2023 года сбежавший из спецшколы 13-летний ученик рассказал, что старшие воспитанники унижали, избивали и подвергали сексуализированному насилию младших с подачи руководства. По словам ребенка, над учениками проводили «товарищеские суды», во время которых воспитанники голосовали, как поступить с провинившимися. Его мать обратилась в Следственный комитет.

В мае СК возбудил уголовное дело о халатности против директора и о насильственных действиях (статья 132 УК) — против троих подростков 15 и 16 лет. Двоих из них отправили в СИЗО, третьего оставили в спецшколе под подпиской о невыезде, но 22 декабря он сбежал. Потерпевшими признали двоих учеников спецшколы. Всего было зафиксировано 12 эпизодов сексуализированного насилия, писал «Коммерсант».

В Следственном комитете в декабре утверждали, что Поддубная не сообщила о насилии в правоохранительные органы и не предприняла должных мер для оказания помощи пострадавшему мальчику. В результате ее бездействия позже в школе был совершен еще один акт насилия.

После того, как стало известно о насилии в спецшколе, Поддубная ушла из нее, но в сентябре 2023 года, как выяснили «Вечерние ведомости», она устроилась учителем географии в городскую школу № 106.

насилие в спецшколе в екатеринбурге

Ученики спецшколы в Екатеринбурге рассказали, что их унижали, избивали и насиловали за провинности Решение о наказании выносили «товарищеские суды». Их организовал один из воспитателей

насилие в спецшколе в екатеринбурге

Ученики спецшколы в Екатеринбурге рассказали, что их унижали, избивали и насиловали за провинности Решение о наказании выносили «товарищеские суды». Их организовал один из воспитателей