Бывшего главу «Автодора» приговорили к 12 годам колонии по делу о строительстве кольцевой дороги в Подмосковье

Тверской суд Москвы приговорил бывшего главу правления Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в московском регионе, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Суд признал Кельбаха виновным по трем эпизодам злоупотребления полномочиями (часть 3 статьи 285 УК). По версии обвинения, в 2015 и 2017 годах бывший глава «Автодора» незаконно заплатил двум подрядчикам, которые занимались строительством ЦКАД, 3,9 миллиона рублей и два миллиарда рублей в виде комиссии и дополнительного аванса. Третий эпизод связан с оплатой еще одному подрядчику 132,6 миллиона рублей за разработку плана строительства ЦКАД. Прокуратура просила назначить Кельбаху 14 лет колонии.

По решению суда Кельбаху также запрещено занимать должности в органах власти сроком на три года. Суд взыскал с него почти два миллиарда рублей по иску Минтранспорта о возмещении материального ущерба.

Кельбаха взяли под стражу в зале суда. С момента задержания в 2021 году он находился под домашним арестом.

Сергей Кельбах занимал пост председателя правления «Автодора» с декабре 2011 года. Он подал в отставку в феврале 2019-го, после того как Счетная палата и Генпрокуратура провели проверку контрактов на строительство ЦКАД по поручению президента России Владимира Путина. После «Автодора» Кельбах был назначен советником гендиректора РЖД по инвестиционным вопросам.

ЦКАД был самым крупным и дорогостоящим проектом «Автодора». Это кольцевая дорога вокруг Москвы и Подмосковья, ее протяженность — больше 500 километров, а стоимость строительства в 2015 году оценивалась примерно в 300 миллиардов рублей. Часть финансирования должно было поступить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) — об этом объявил Владимир Путин, и это приковало к проекту дополнительное внимание чиновников и проверяющих органов, рассказывал корреспонденту «Медузы» человек, близкий к Минтрансу.

В 2015 году Дмитрий Медведев (тогда он был премьер-министром) даже объявил Кельбаху выговор на то, что «Автодор» не выполняет предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по поводу ЦКАД. Претензии к строительству и расходованию средств ФНБ были и у Счетной палаты.

ЦКАД разбили на участки, «Автодор» разыгрывал долгосрочные контракты на строительство и обслуживание секций будущего кольца. Практически все тендеры проходили с проблемами и спорами — у строительных компаний были претензии к условиям контракта, а у ФАС — к уровню конкуренции на тендерах, их участники не раз пытались оспорить итоги торгов.

Такую ситуацию вокруг ЦКАДа с тем, что к тому моменту в России оставалось все меньше и меньше крупных автодорожных проектов с масштабным бюджетным финансированием. За контракты ЦКАД боролись структуры Геннадия Тимченко, Руслана Байсарова, Араса Агаларова. Заняться сбором платы на ЦКАД собиралась компания сына Аркадия Ротенберга Игоря.