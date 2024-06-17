Власти Липецкой и Воронежской областей заявили об уничтоженных над регионами беспилотниках

В Липецкой области в ночь на 17 июня были уничтожены три украинских беспилотника, сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов. Дроны, по его словам, были «подавлены» над промышленной территорией Липецка.

Пострадавших нет, написал Артамонов, призывая жителей не публиковать фото и видео о последствиях атак дронов, так как «это помогает противнику корректировать направление и точность».

При этом в местных пабликах, пишет «Русская служба Би-би-си», сообщалось о взрывах, стрельбе ПВО и дыме в районе Липецкого тракторного завода. Astra, в свою очередь, писала, что жители Липецка сообщают об атаке на Новолипецкий металлургический комбинат.

О сбитых беспилотниках сообщил и глава Воронежской области Александр Гусев, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ, в свою очередь, объявило, что над территорией Воронежской области были уничтожены два беспилотника, а над территорией Липецкой области — три дрона «самолетного типа».

Еще один БПЛА, говорится в сообщении военного ведомства, был уничтожен силами ПВО на Белгородской областью. В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале о нескольких беспилотниках, атаковавших Грайворонский городской округ. «В селе Козинка в результате сброса взрывного устройства произошло задымление кровли многоквартирного дома. В селе Глотово также после сброса взрывного устройства повреждены четыре автомобиля», — сообщил Гладков. По словам губернатора Белгородской области, из-за атаки дронов отключилось электричество в поселках Совхозный, Казачок, Горьковский и Чапаевский, а также в селе Головчино.

Российские власти регулярно заявляют об атаках украинских беспилотников, в том числе на объекты, расположенные в сотнях километров от границы с Украиной. Официально украинская сторона применение дронов по объектам на территории России, как правило, не комментирует. Однако источники украинских СМИ в спецслужбах зачастую заявляют, что атаки были их операциями, а удары были нанесены по связанным с российскими войсками объектам.