Военные Израиля объявили о «тактических паузах» в наступлении на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в боевых действиях на юге сектора Газа в гуманитарных целях вводятся ежедневные «тактические паузы».

Согласно сообщению в соцсетях ЦАХАЛа, военные действия будут приостанавливать на пути от КПП «Керем-Шалом» до шоссе Салах ад-Дин и далее на север. Паузы будут действовать с 08:00 до 19:00 каждый день, начиная с 15 июня и «до дальнейшего уведомления».

«ЦАХАЛ будет продолжать поддерживать гуманитарные усилия на местах», — добавили израильские военные.

После нападения ХАМАС в октябре 2023 года Израиль начал военную операцию в секторе Газа, основными целями которой были заявлены уничтожение террористической инфраструктуры и освобождение заложников.

США, ключевой союзник Израиля, ранее призывали власти страны «осуществить ряд конкретных шагов», чтобы устранить ущерб гражданскому населению и обеспечить безопасность сотрудников гуманитарных организаций в секторе Газа.

Международный суд ООН требовал от Израиля немедленно прекратить военную операцию в , обеспечить доступ в сектор Газа специалистов для расследования обвинений в геноциде и открыть контрольно-пропускной пункт на границе сектора с Египтом для поставок гуманитарной помощи.

Послушайте подкаст «Медузы» о том, как Израиль теряет западных партнеров из-за войны в секторе Газа

Все эпизоды Из-за войны в секторе Газа Израиль теряет поддержку западных стран. Как это влиет на положение страны в мире и ее внутренний политический кризис? 00:00 36:42