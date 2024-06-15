Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев стал врио секретаря генсовета «Единой России». Ранее этот пост занимал Андрей Турчак

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назначен временно исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России». Соответствующее распоряжение подписал глава «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщили в партии.

В «Единой России» уточнили, что полноценно Якушев вступит в должность после после проведения съезда и обновления состава руководящего органа партии.

Как сообщает ТАСС, Медведев днем 15 июня провел встречу с Якушевым и Андреем Турчаком, который занимал эту должность ранее.

Турчак был секретарем генсовета «Единой России» с 2017 года. 4 июня стало известно, что президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. 13 июня Турчак подал документы на выдвижение на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре.

Якушев занимает пост представителя президента в Уральском федеральном округе с 2020 года. До этого он два года был министром строительства и ЖКХ, а перед этим 13 лет возглавлял Тюменскую область.

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