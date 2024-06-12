На Сретенском бульваре в Москве произошел пожар в историческом доме страхового общества «Россия»

В Москве утром 12 июня произошел пожар в доме страхового общества «Россия». Очаг возгорания, по данным РБК, находился между первым и вторым этажами здания, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения.

Площадь пожара составляла около 80 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 66 специалистов и 23 единицы техники, сообщили изданию в пресс-службе управления МЧС по Москве. К 09:20 мск возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Размер причиненного ущерба пока не уточняется.

Дом страхового общества «Россия» находится по адресу: Сретенский бульвар, дом 6/1. В комплекс входят два строения — бывших доходных дома, пожар произошел в строении 1.

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Дом страхового общества «Россия» был построен в 1899–1902 годах по проекту Николая Проскурнина. Первоначально в доме было 148 квартир. После революции 1917 года часть дома заняли различные госучреждения, в том числе наркомат просвещения, в подразделении которого, находившемся в том же доме некоторое время работал писатель Михаил Булгаков. В доме страхового общества «Россия» жили или неоднократно бывали знаменитые артисты, ученые, писатели и художники.

В мансарде дома страхового общества «Россия» в 1960-х годах размещалась мастерская художника Ильи Кабакова. В 2018 году Илья и Эмилия Кабаковы передали мастерскую Третьяковской галерее. Предполагалось, что там откроется музей московского концептуализма, но пока для посетителей мастерская закрыта.