Осужденную главу штаба Навального в Томске Ксению Фадееву лишат депутатских полномочий

Дума Томска намерена лишить депутатских полномочий Ксению Фадееву, возглавлявшую городской штаб Алексея Навального и приговоренную по делу об «экстремистском сообществе». Вопрос об этом вынесен на повестку заседания муниципального парламента 11 июня.

«Предлагается досрочно прекратить полномочия депутата думы города Томска седьмого созыва Фадеевой К. В. в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда в отношении нее 28 мая текущего года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ксения Фадеева избралась депутатом городской думы Томска в сентябре 2020 года. В декабре 2023 года ее приговорили к девяти годам колонии и 500 тысячам рублей штрафа по уголовному делу об «экстремистской организации», которое заведено в отношении соратников Алексея Навального. В мае 2024 года Томский областной суд отклонил апелляционную жалобу на приговор Фадеевой.

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