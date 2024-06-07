«Глава» оккупированной части Херсонской области сообщил, что при обстреле села Садовое погибли 19 человек
Источник: Владимир Сальдо
«Губернатор» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска обстреляли село Садовое Голопристанского муниципального округа. По его словам, в результате обстрела разрушен магазин, «в котором находилось значительное количество посетителей и персонала».
Сальдо сообщил о 19 погибших и еще пяти раненых. Он опубликовал фотографии, на которых можно увидеть несколько накрытых тел и разрушенные автомобили. Разрушенного магазина на опубликованных фотографиях нет.
«На месте происшествия с соблюдением необходимых мер предосторожности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медпомощь», — говорится в его посте.
Других подробностей Сальдо не привел.