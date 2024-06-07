«Глава» оккупированной части Херсонской области сообщил, что при обстреле села Садовое погибли 19 человек

«Губернатор» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска обстреляли село Садовое Голопристанского муниципального округа. По его словам, в результате обстрела разрушен магазин, «в котором находилось значительное количество посетителей и персонала».

Сальдо сообщил о 19 погибших и еще пяти раненых. Он опубликовал фотографии, на которых можно увидеть несколько накрытых тел и разрушенные автомобили. Разрушенного магазина на опубликованных фотографиях нет.

«На месте происшествия с соблюдением необходимых мер предосторожности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медпомощь», — говорится в его посте.

Других подробностей Сальдо не привел.

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