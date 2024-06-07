Фиона Харви, ставшая прототипом сталкерши из сериала «Олененка», подала в суд на Netflix. Она требует от видеосервиса 170 миллионов долларов

Фиона Харви, считающая, что именно она была прототипом Марты, преследовавшей главного героя «Олененка», подала в суд на стриминговоый сервис Netflix, выпустивший этот сериала.

Харви, пишет Financial Times, утверждает, что сериал опорочил ее «в беспрецедентных масштабах», и требует от Netflix 170 миллионов долларов. Иск подан в суд в Лос-Анджелесе.

В исковом заявлении, в частности, говорится, что создатели сериала рассказали более 50 миллиона зрителей по всему миру «жестокую ложь» о Харви, утверждая, в частности, что она была осуждена за преследования и совершила сексуализированное насилие над Ричардом Гэддом — автором «Олененка». При этом, пишет BBC News, истица указывает, что в Neflix даже не попытались проверить, соответствуют ли упомянутые в сериале факты действительности.

Сериал «Олененок» основан на моноспектакле Ричарда Гэдда и рассказывает историю преследования комика-неудачник сталкершой. «Олененок» получил высокие оценки критиков и пользовался большой популярностью у зрителей.

Гэдд рассказывал, что «Олененок» основан на реальных событиях, но подчеркивал, что изменил детали биографии своей преследовательницы, чтобы ее не узнали. Тем не менее Фиона Харви вскоре публично объявила, что Гэдд именно с нее списал свою сталкершу. Преследование комика Харви пыталась отрицать и грозила подать в суд на создателей сериала.

В Netflix, комментируя поданный Харви иск, заявили, что намерены активно отстаивать свою позицию и «защищать право Ричарда Гэдда рассказать его историю».

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