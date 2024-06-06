Актера Вениамина Смехова допросили в качестве свидетеля защиты на очередном заседании суда по делу режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист ясный сокол». Онлайн из зала суда ведет «Медиазона».

В ходе допроса адвокат Ксения Карпинская попросила Смехова, который смотрел спектакль, рассказать о впечатлениях. «Цель спектакля очевидна — предупреждение об опасности, особенно для молодого поколения. Потому что попутная опасность существует в виде жуликоватых звонков по телефону, их очень много сейчас», — сказал он в ответ.

По его словам, пьеса и спектакль не содержат «буквальных предупреждений» и рассчитаны на опытного театрального зрителя, который способен понять метафору.

В ответ на вопрос, оправдывают ли авторы пьесы и спектакля терроризм, как утверждает обвинение, актер сказал: «Он [автор] совершенно открыто, настойчиво предупреждает о той беде, которая может оказаться на пути. Это есть и в сказке „Финист“, когда ради любви и ради спасения от опасности Марьюшка или Аленушка готовы жертвовать собой».

В ходе допроса вопрос актеру также задала Женя Беркович. Она спросила, показалось ли Смехову, что в спектакле оскорбляются все российские мужчины. «У меня фамилия Смехов, я не могу всерьез относиться к очевидным глупостям <…> Такого [ощущения] не возникало. Это живой сегодняшний сплав разговоров, идей, предубеждений».

Женю Беркович и Светлану Петрийчук задержали в мае 2023 года из-за спектакля «Финист ясный сокол», который в 2022 году получил премию «Золотая маска» за работу драматурга и художника по костюмам.

По версии следствия, спектакль, в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию, оправдывает терроризм. Выводы следствие делало на основе экспертизы создателя науки «деструктология» Романа Силантьева, который нашел в пьесе «признаки идеологии радикального феминизма». Вторую экспертизу по делу эксперт ФСБ Светлана Мочалова, которая нашла в спектакле романтизацию образа террориста и дискриминацию русских мужчин.

Второй Западный окружной военный суд в Москве начал рассматривать по существу дело Беркович и Петрийчук 20 мая. Выступая в суде, они отвергли выдвинутые обвинения и не признали своей вины.