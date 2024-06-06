Главный тренер СКА Роман Ротенберг (сын друга Путина) выступил против «блатных детей» в спорте

Главный тренер хоккейного клуба СКА из Петербурга Роман Ротенберг заявил, что борется с «блатными детьми» в спорте.

«Надо понимать, что нельзя допускать в спорте неправильной коммерциализации. И в первой очереди — в детском спорте. Когда есть блатные дети, мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было» — сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума.

Слова Ротенберга о блате поддержал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Роман Ротенберг, как и мы все, вызывает вопросы у многих, но он точно трудолюбивый, преданный хоккею человек. Я видел лично, как он с горящими глазами играл с детьми в хоккей, делая для них праздник», — заявил телеведущий в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Роман Ротенберг — сын миллиардера Бориса Ротенберга и племянник миллиардера Аркадия Ротенберга, друзей детства Владимира Путина. Помимо работы со СКА, Роман Ротенберг занимает должности главного тренера сборной «Россия 25» и первого вице-президента Федерации хоккея России. При этом он никогда не выходил на лед в статусе профессионала.

История Романа Ротенберга

«Растолкал профессионалов и объявил себя одним из них» Сын друга Путина Роман Ротенберг стал главным тренером сборной России и питерского СКА. Ради этого одну сборную заменили на другую

История Романа Ротенберга

«Растолкал профессионалов и объявил себя одним из них» Сын друга Путина Роман Ротенберг стал главным тренером сборной России и питерского СКА. Ради этого одну сборную заменили на другую