Ведущий волгоградского телеканала, зачитывавший имена сторонников Навального в эфире, пришел снимать возложение цветов в день рождения политика

Ведущий передачи «Разговор онлайн» на телеканале «Волгоград 1» Сергей Мазанов во второй раз посвятил эфир сторонникам Навального, обратил внимание журнал «7×7».

В конце марта Мазанов в эфире зачитал имена людей, приносивших цветы к памятнику жертвам политических репрессий после гибели Навального. 4 июня, в день рождения политика, он пришел к мемориалу, а затем показал в своей программе двух сторонников, которые отказались с ним разговаривать.

Мазанов утверждает, что к памятнику жертвам политических репрессий в день рождения Навального «за целый день пришло два человека». «Многие начинают прозревать. Я думал, придет много людей, пообщаемся, услышим какую-то их позицию <…> Мы готовы общаться, а вы предпочитаете общаться через какую-то бумажную переписку с контролирующими органами. Ну если вам так удобнее, мы тоже попросили проверить деятельность некоторых телеграм-каналов, некоторых сайтов», — сказал Мазанов.

Он не уточнил, о каких ресурсах идет речь, пообещав, что «ответ скоро будет». После того, как Мазанов зачитывал имена сторонников Навального в эфире, несколько волгоградцев подали коллективную жалобу в прокуратуру. Ведомство перенаправило ее в Следственный комитет.

В своей программе Мазанов также отметил, что сторонники «террориста и экстремиста Алексея Навального» выбрали «почему-то какое-то место поминовения» в центре Волгограда», хотя «вообще непонятно, как он в Волгограде появился, какие там репрессии».

В конце марта Сергей Мазанов перечислил в эфире имена более 15 человек, приносивших цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Он также показал фотографии этих людей, ссылки на их соцсети и называл места их работы. Он заявил, что эти люди «учат наших детей, работают в банках, в крупных фирмах». «Время пришло: по сути, Владимир Владимирович сказал бороться, вот мы своими методами будем бороться», — добавил он.

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