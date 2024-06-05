Суд в Петербурге приговорил гражданина США и России к трем с половиной годам за посты о георгиевской ленте

Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина США и России Юрия Малева к трем с половиной годам колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК), сообщает пресс-служба судов города.

Малеву также запретили делать публикации в интернете в течение полутора лет. По предъявленному обвинению ему грозило до пяти лет лишения свободы. Сторона обвинения настаивала на четырех годах колонии-поселения, а защита просила суд ограничиться уже отбытым сроком, уточняет «Ротонда».

Поводом для дела послужили два поста на странице Малева в «Одноклассниках». По версии следствия, летом 2022 года он опубликовал изображение георгиевской ленты с нецензурной подписью. В пресс-службе судов ее описали как «опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией».

Второй пост, вменяемый Малеву, был опубликован 8 мая 2023 года. Следствие утверждает, что тогда фигурант дела опубликовал «фотоизображение трупа с указанием, „как правильно носить георгиевскую ленточку“».

Жалобу на эти посты написала 86-летняя пенсионерка. На заседание она не пришла, а суд не смог до нее дозвониться, поскольку номер был отключен, писала «Ротонда».

В пресс-службе суда уточнили, что Малев признал вину. В то же время его защита настаивала, что он лишь ставил лайки, а из-за особенностей соцсети публикации оказались на его странице.

Юрий Малев — выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Он переехал в США в 1991 году. Малев жил в Бруклине и работал охранником спортивного комплекса «Матч Пойнт». В Санкт-Петербург он приехал за две недели до ареста в декабре 2023 года. Давние знакомые Малева говорили «Ротонде», что он «ностальгировал по родине».