Немецкий бизнесмен Ральф Новак, осужденный в России по делу о мошенничестве, сдался властям. Во время вынесения приговора он прятался в посольстве Германии

Немецкий инвестор Ральф Новак, которого московский суд приговорил к пяти годам колонии по делу о мошенничестве, сдался властям, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Гилева.

«Новак добровольно явился в правоохранительные органы, сейчас его оформляют. Перед вынесением приговора у него случился нервный срыв, затем он обратился к адвокатам и по рекомендации сегодня добровольно явился для отбывания наказания», — сказал адвокат.

Гилев уточнил, что защита «вряд ли будет обжаловать приговор».

Тушинский районный суд Москвы 3 июня приговорил главу компании Singular СIS Ральфа Новака к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

По версии следствия, в 2017 году Новак и инвестиционный директор швейцарского инвестфонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов вступили в сговор с руководством кипрского офшора BelkaCar Ltd и с его помощью незаконно продали 52% акций каршеринга BelkaCar без ведома настоящего владельца. Покупателем стала швейцарская компания Bryanston Resources АG, подконтрольная самим бизнесменам. Также фигурантов дела обвиняли в хищении 50% долей российской компании «Брайнстон», управлявшей активами Bryanston Resources AG.

Новак, находившийся под домашним арестом, на вынесение приговора не явился. Позднее издание Der Spiegel сообщило, что 3 июня бизнесмен укрылся в посольстве Германии в Москве. Там он провел несколько часов. Ближе к полуночи Новак покинул здание после консультаций с дипломатами и адвокатами.