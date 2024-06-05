Адвоката Антонины Фаворской отстранили от защиты из-за его участия в допросе по делу ФБК пятилетней давности

Следствие отвело от дела адвоката Федора Сироша, который защищает журналистку Антонину Фаворскую, обвиненную в участии в деятельности «экстремистского сообщества», рассказал Сирош «Медиазоне».

Причиной отвода следствие называет конфликт интересов, пишет «Медиазона». По данным издания, он связан с тем, что в 2019 году Сирош в качестве защитника ходил на допрос вместе с бывшим юристом ФБК Евгением Замятиным. Следствие допрашивало Замятина по делу об отмывании денег, против Алексея Навального и его соратников (пункт «б» части 4 статьи 174 УК).

Федор Сирош и еще один адвокат Фаворской, Евгения Григорьева, подали жалобу на этот отвод, заявив, что допрос пятилетней давности никак не противоречит интересам Антонины Фаворской и относится к другому эпизоду «дела ФБК». Как пишет «Медиазона», эти эпизоды никак между собой не связаны, в них разные обстоятельства и составы преступлений.

Об отводе адвоката Фаворской стало известно 21 мая, когда суд продлил ей арест. Федора Сироша не уведомили о заседании, а в суде следователь заявил, что адвоката отвели, поскольку он был защитником у свидетеля по этому же уголовному делу, однако подробностей не привел.

Антонину Фаворскую задержали вечером 27 марта на выходе из спецприемника, где она отбывала 10 суток административного ареста по протоколу о неповиновении полиции. Ее обвинили в участии в деятельности «экстремистского сообщества» — следствие считает, что она собирала материал, монтировала видеоролики и готовила публикации, которые размещались на платформах ФБК. В фонде отрицают, что Фаворская публиковала что-либо на его ресурсах. Журналистка своей вины не признает.

24 мая Фаворскую поставили на профилактический учет в СИЗО как «лицо, пропагандирующее, исповедующее либо распространяющее экстремистскую идеологию».

Антонина Фаворская посещала почти все заседания по искам Алексея Навального в судах во Владимире и Коврове. За месяц до гибели политика журналистка ездила в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы сделать репортаж о поселке Харп и колонии, в которой находился Навальный. Она сняла последнее видео с Навальным 15 февраля.