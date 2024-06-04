В Усолье-Сибирском перекрасили дом, фасад которого при капитальном ремонте стал желто-синим

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области перекрасили жилой дом, фасад которого был желто-синего цвета, сообщает местное издание «Усолье.инфо».

При проведении капитального ремонта фасад пятиэтажки по адресу: проспект Красных партизан, 40 покрасили в желто-синий. После этого некоторые жители начали жаловаться, поскольку цвет дома напоминал им украинский флаг.

7 мая 2024 года мэр города Максим Торопкин встретился с жителями и провел поквартирный опрос. Он спросил, у всех ли цвет дома ассоциируется с флагом Украины. Некоторые из жителей на вопрос, устраивает ли их цвет дома, ответили: «Вот именно в наше время — нет».

В итоге секции дома, которые были желтого цвета, перекрасили в бежевый, как следует из фотографий, опубликованных местным изданием.

При этом дом на Красных партизан, 40 — не единственный, окрашенный в такие цвета. В июле 2022 года Торопкин, рассказывая о капитальном ремонте 44 многоквартирных домов в Усолье-Сибирском, сопроводил пост фотографией многоэтажки, также выкрашенной в желто-синий.

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