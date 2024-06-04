США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III. В Космических силах США подчеркнули, что запуск «не связан с текущими международными событиями»

Военно-воздушные силы США провели испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает пресс-служба командования Космических сил США.

«Этот испытательный запуск является частью регулярных и периодических мероприятий, направленных на то, чтобы продемонстрировать, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников», — говорится в пресс-релизе.

Ракету запустили с базы Ванденберг в штате Калифорния утром 4 июня. Следующий запуск запланирован на 6 июня. В пресс-службе напомнили, что подобные испытания проводились более 300 раз, а также подчеркнули, что нынешний запуск «не связан с текущими международными событиями».

О запланированных пусках межконтинентальных ракет Minuteman III командование Космических сил США сообщило в конце мая. Также отмечалось, что США заранее уведомили российское правительство о предстоящих запусках в рамках двухсторонних договоренностей.

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, состоящая на вооружении армии США с 1970 года. Дальность полета ракеты составляет около 9,5 тысяч километров. Последние испытания этой ракеты проходили в сентябре 2023 года. Еще один запуск планировалось провести в феврале, однако его пришлось отложить из-за ремонтных работ на испытательном полигоне.

Минобороны России в мае объявило о начале учений с тактическим ядерным оружием в ответ на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России. На первом этапе ракетные соединения Южного военного округа отрабатывали получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также снаряжение ракет-носителей и скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к ракетным пускам.

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