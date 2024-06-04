В соцсетях политика Ильи Яшина, который отбывает заключение в смоленской колонии по обвинению в распространении «фейков» про армию, появился пост, приуроченный к дню рождения его друга и соратника Алексея Навального.

Сегодня день рождения Навального. В прошлом июне мы заочно поздравляли друг друга с днюхой — сначала я его из московского СИЗО, потом он меня из владимирской колонии. Я искренне верил, что его юбилей через три года мы отметим на воле и с хорошим настроением. Но нет, этого не случится. Алексей теперь навсегда останется 47-летним. И бессмертным. Потому что человек жив, пока жива память о нем. А мы будем помнить.

4 июня Навальному исполнилось бы 48 лет. 16 февраля он погиб в колонии в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.

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