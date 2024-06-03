«Закон есть закон». Глава Ингушетии рассказал об аресте своего старшего брата по делу о хищении двух миллиардов рублей

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что его старшего брата Магомеда-Башира Калиматова, бывшего руководителя регионального управления «Почты России», задержали в рамках уголовного дела.

«Действительно, мой брат задержан. В рамках расследования проводится следственная проверка, по ее итогам будет вынесено решение суда. Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали — в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа. То есть, должно быть четкое понимание — закон для всех одинаков», — заявил Калиматов в видеообращении в своем телеграм-канале.

При этом чиновник, возглавляющий Ингушетию с 2019 года, добавил, что накануне встречался с Владимиром Путиным и обсудил «все важные для нашей республики вопросы». «Президент оценил нашу положительную динамику и рекомендовал работать дальше, не сбавляя темпов. В сентябре у нас должны состояться выборы главы Ингушетии. Надеюсь, народ и парламент меня поддержат», — сказал Калиматов.

Мещанский суд Москвы арестовал Магомеда-Башира Калиматова 24 мая. По данным «Коммерсанта», его обвиняют в хищении около двух миллиардов рублей в составе преступного сообщества (статьи 159 и 210 УК), созданного бывшим руководителем регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Исламом Сейнароевым и главой местного отделения «Почты России» Камбулатом Сукиевым.

По версии следствия, в 2019–2021 годах участники преступного сообщества вносили ложные сведения в реестры ПФР по региону, после чего запрашивали дополнительные средства на выплату пенсий у центрального управления фонда. Полученные таким образом средства перечислялись на расчетные счета отделений «Почты России» с указанием назначения платежа — «финансирование пенсий, пособий и ЕДВ». После этого деньги обналичивались руководителями почтовых отделений.

В феврале 2023 года сотрудники МВД совместно с ФСБ и Росгвардией провели более 50 обысков в Ингушетии по делу о хищении денег Пенсионного фонда России. Тогда в ведомстве отчитались о задержании 11 предполагаемых лидеров и активных участников организованной группы. Позднее в ФСБ заявили, что по этому делу были арестованы 34 участника преступного сообщества, в которое входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и «Почты России».