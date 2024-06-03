Lamoda ввела запрет на фото детей в купальниках и нижнем белье в каталогах и отзывах

Компания Lamoda с 1 июня ввела запрет на фотографии и видео детей в купальниках и нижнем белье, детей-моделей с «ярким неестественным макияжем» (цветные тени, помада, накладные ресницы) и детей до двух лет. Такие фото нельзя размещать в каталогах и отзывах к товарам.

«Мы хотим сформировать культуру этичного визуального контента: уважительно относимся к психологическим и телесным границам детей, особенно самых маленьких, потому что в этом возрасте они не могут самостоятельно выразить дискомфорт от съемок», — говорится в заявлении компании.

Вместо фотографий детей в каталоге будут «красивые снимки вещей, которые ничуть не менее информативны», поясняют в компании.

Кроме того, Lamoda вместе с некоммерческой организацией «Тебе поверят» разработала для брендов рекомендации по безопасным съемкам с участием детей-моделей, а родителям посоветовала рассказать детям о «правиле купальника». Оно сформулировано так: никто не имеет права трогать или показывать части тела, которые скрывает купальник.

В рекомендациях для брендов Lamoda также отмечает, что нельзя создавать контент, который позволит идентифицировать ребенка — например, по попавшему в кадр номеру школы или названию спортивной секции. В описаниях товаров в детской категории рекомендуется исключить слова «сексуальный», «эротический», «соблазнительный», «пикантный», «чувственный» и «возбуждающий».

Инициатива стала продолжением проекта #страшноважно, запущенного в 2023 году компанией Lamoda и некоммерческой организацией «Тебе поверят». Он направлен на сокращение сексуализированного насилия в отношении детей и подростков с помощью повышения осведомленности общества об этой проблеме.