«Агентство»: расходы России на фильмы о войне и противостоянии с Западом выросли в 3,5 раза с начала вторжения войск РФ в Украину

За последние два года российские власти потратили 4,1 миллиарда рублей на фильмы о противостоянии с Западом и войнах, в которых участвовали Россия и СССР, подсчитало «Агентство».

Как пишет издание, в 2022 году Фонд кино и Минкульт выделили на подобные фильмы 2,2 миллиарда рублей, в 2023 году — 2,5 миллиарда. Для сравнения, в 2021 году власти РФ потратили на эти цели только 640 миллионов рублей. «То есть среднегодовые расходы двух первых лет войны оказались 3,5 раза больше годовых трат последнего предвоенного года», — резюмируют журналисты.

Из вышедших фильмов самым дорогим для государства оказался «Воздух» Алексея Германа-младшего о советских летчицах. Общий бюджет картины составил 783 миллиона рублей, включая 405 миллионов бюджетных средств. В кинотеатрах фильм собрал 500 миллионов рублей.

Самым дорогим из еще не выпущенных фильмов стал «Кракен» студии «ТриТэ» Никиты Михалкова, в котором рассказывается о советских подводниках, сражающихся с мифическим чудовищем у побережья США. Власти выделили на фильм 800 миллионов рублей.

Также продолжается работа над фильмом «Северный полюс — 8» о советской подлодке, которая отправляется на Северный полюс для демонстрации возможного ядерного удара по США. Государство выделило на этот фильм 400 миллионов рублей.

Как отмечает «Агентство», российские власти продолжают увеличивать расходы на кинематограф в целом. Так, в 2023 году на эти цели, включая расходы на поддержку кинотеатров, было выделено 11 миллиардов рублей, а в 2024 году — 16,2 миллиардов рублей.

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