В Грузии несколько десятков человек попытались разгромить офис оппозиционной партии «Единое национальное движение». Полиция возбудила дело о порче имущества

Полиция Грузии начала расследование по факту нападения на центральный офис оппозиционной партии «Единое национальное движение», сообщает местное издание NewsGeorgia.

Ранее в самой партии сообщили, что в ночь на 1 июня несколько десятков человек напали на ее офис в Тбилиси. «Вандальское нападение продолжалось более получаса. В нем участвовали до сотни человек. Поврежден фасад офиса, разбиты стекла, поврежден партийный инвентарь», — говорится в заявлении партии.

Председатель партии Леван Хабеишвили уточнил, что нападавшие были вооружены камнями, палками и деревянными копьями, а также были слышны звуки выстрелов. По его словам, нападавшие пытались проникнуть внутрь здания, но находившиеся в офисе люди оказали сопротивление.

При этом сотрудники правоохранительных органов прибыли только после того, как нападавшие уехали, пишет NewsGeorgia. В партии считают, что нападение было организовано правящей «Грузинской мечтой».

Полиция возбудила дело по статье о повреждении или уничтожение чужого имущества (статья 187 УК Грузии). В оппозиционной партии с квалификацией дела не согласны. «МВД цинично возбудило дело по обвинению в порче чужого имущества, и понятно, что МВД является реальным защитником подобных бандгрупп, которые последние два месяца терроризируют грузинское общество», — заявил председатель политсовета партии Леван Бежашвили.

Нападение на офис партии произошло после того, как парламент Грузии преодолел вето, наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили на закон об «иноагентах». Против этого закона, в частности, выступала партия «Единое национальное движение». Ее председателю Левану Хабеишвили в конце апреля силовики сломали нос во время разгона митинга против закона об «иноагентах».

Критикуемый оппозицией закон предусматривает создание реестра «иноагентов», в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Он был повторно внесен в парламент правящей партией «Грузинская мечта» в апреле 2024 года — в марте 2023 года его отозвали в связи с масштабными протестами.

Обсуждение законопроекта и во второй раз сопровождалось массовыми протестами, однако 14 мая парламент Грузии одобрил его в третьем чтении, после чего президент наложила на него вето.