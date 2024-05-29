T-invariant: сотрудники ФСО не пустили 25 академиков на общее собрание РАН. На нем проголосовали за создание попечительского совета во главе с Путиным

Сотрудники не допустили около 25 членов Российской академии наук на общее собрание, где состоялось голосование по вопросу создания попечительского совета РАН, сообщает издание T-invariant.

Собрание прошло 28 мая. Решение о создании попечительского совета было принято большинством голосов на открытом голосовании в присутствии зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, главы Министерства науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, а также других высокопоставленных чиновников.

По данным T-invariant, всего в голосовании принял участие 1231 член РАН из 1896. Один академик выступил против создания совета, еще около десятка — воздержались.

Среди тех, кто не смог попасть на собрание и проголосовать, оказалась лингвист Анна Пичхадзе. «Сотрудник ФСО сказал, что я в черном списке. Я постояла пять минут и ушла», — рассказала она T-invariant. Другой ученый, которому удалось заглянуть в документ, сообщил изданию, что в список также включили экономиста Владимира Автономова.

Причины, по которым ученых не пустили на собрание, неизвестны. T-invariant отмечает, что ни Пичхадзе, ни Автономов «прежде никогда не были замечены в буйном поведении на общем собрании» академиков. Опрошенные изданием члены РАН не смогли вспомнить, чтобы кого-то из ученых ранее не допускали до общего собрания. «Сейчас члены президиума РАН разбираются, как возник этот список и каков его полный состав», — говорится в статье.

В ходе собрания президент РАН Геннадий Красников также сказал, что члены академии, помимо создания попечительского совета, попросят президента РФ Владимира Путина возглавить этот орган. 29 мая в Кремле заявили, что сообщат, когда Путин примет «какое-то решение по этому обращению».

Идея создания попечительского совета РАН обсуждалась с 2007 года. Нынешнее решение об учреждении такого совета и приглашение Путина возглавить его опрошенные T-invariant ученые связывают с попыткой «заключить перемирие с властью», получить прямой доступ к президенту, а также с расчетом на «более оперативное решение вопросов академии».

Если Владимир Путин согласится создать и возглавить попечительский совет РАН, то станет первым руководителем России и СССР со времен Иосифа Сталина, получившим должность в академии, отмечало «Агентство». Сталин в 1939 году получил звание почетного члена Академии наук СССР.

Читайте также

«С нами, академиками, так нельзя» В РАН выбрали нового президента — им стал Геннадий Красников, которого называют «человеком Ковальчука». За день до голосования действующий президент снял свою кандидатуру из-за «административного давления»

Читайте также

«С нами, академиками, так нельзя» В РАН выбрали нового президента — им стал Геннадий Красников, которого называют «человеком Ковальчука». За день до голосования действующий президент снял свою кандидатуру из-за «административного давления»