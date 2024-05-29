Путин подписал законы о лимите на банковские переводы и создании открытого реестра неплательщиков алиментов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разовые банковские переводы без открытия счета при будут ограничены лимитом в 100 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, закон вступит в силу через год.

Поправки разработал Росфинмониторинг. По действующему законодательству, при переводе более 15 тысяч рублей без открытия счета необходимо указать паспортные данные, при этом верхняя граница таких переводов не ограничена.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что документ подготовлен для снижения рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, напоминает «Коммерсант».

По словам управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, вводимые ограничения могут затронуть людей, которые постоянно проживают за границей, но имеют доходы или обязательства в России, поэтому пользуются в том числе переводами. При этом он отметил, что новый закон не помешает таким клиентам раздробить операции переводить по 100 тысяч рублей несколько раз.

Денежные переводы без открытия банковского счета могут проводить банки и системы денежных переводов. Такие сервисы есть, в частности, у «Золотой короны» или МТС-банка.

29 мая Путин также подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. В реестр будут включать информацию о злостных неплательщиках, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, а также о тех, кого объявили в розыск.

Должников будут уведомлять о включении в реестр с помощью смс-сообщений или телеграмм. Вести реестр будет Федеральная служба судебных приставов.

После включения в реестр информация о гражданине будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг, отмечает «Интерфакс».