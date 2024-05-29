Следователей обвинили в подделке показаний на процессе по делу москвички, вылившей зеленку в урну для голосования

Следствие по делу 20-летней москвички Алины Невмяновой, обвиняемой в воспрепятствовании работе избирательной комиссии на выборах президента РФ, подделало один из протоколов допроса. Об этом, как пишет «Медиазона», стало известно на очередном заседании в Бутырском суде Москвы 28 мая.

Алина Невмянова 15 марта вылила зеленку в урну для бюллетеней на избирательном участке на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушку задержали и отправили в СИЗО, предъявив обвинение, по которому ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Сама она заявляла, что стала жертвой мошенников, которые сначала заставили ее оформить несколько кредитов, а затем убедили вылить зеленку на участке, чтобы предотвратить фальсификации.

28 мая в суде выступила свидетельница обвинения Наталья Маркитан — учительница школы № 962 и председательница избирательной комиссии участка № 690, где задержали обвиняемую.

Она рассказала, что не застала сам инцидент, но считает, что Невмяновой в тот момент «кто-то руководил». По словам Маркитан, в залитой зеленкой урне в итоге не оказалось испорченных бюллетеней — все они были читаемы и засчитаны избирательной комиссией, когда зеленка высохла.

После этого прокурор зачитал полностью противоположные письменные показания Маркитан. Свидетельница ответила, что не давала таких показаний. Она утверждает, что следователь уговорил ее подписать два пустых листа протокола, которые он пообещал потом заполнить самостоятельно с ее слов.

В протоколе, заполненном следователем, говорилось, что из-за действий Невмяновой работа избирательной комиссии была приостановлена на 10-15 минут, «что повлияло на возможность проголосовать на выборах».

«Нет, мы его не приостановили, у нас были терминалы электронного голосования. Народу было мало, у нас одна бабушка подождала немножко», — заявила в ответ суду Маркитан.

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