Amnesty International: в 2023 году во всем мире привели в исполнение 1153 смертных приговора. Такого не было 10 лет

В 2023 году количество приведенных в исполнение смертных приговоров в мире достигло максимума почти за десять лет, говорится в ежегодном докладе о применении смертных казней международной правозащитной организации Amnesty International.

Так, по подсчетам правозащитников, в 2023 году в 16 странах мира было совершено смертных казней. Это на 31% больше, чем в 2022-м, когда Amnesty International сообщала о 883 приведенных в исполнение смертных приговоров в 20 странах.

Авторы доклада отмечают, что это самый высокий показатель, зафиксированный Amnesty International с 2015 года, когда сообщалось о казни 1634 человек по всему миру. Число смертных приговоров, вынесенных в 2023 году, увеличилось на 20% и достигло 2428.

В пятерку стран с наибольшим количеством приведенных в исполнение в 2023 году смертных казней правозащитники включили Китай (точные данные неизвестны), Иран (не менее 853 казней), Саудовскую Аравию (172), Сомали (не менее 38) и США (24).

«Огромный скачок числа зарегистрированных казней произошел в основном благодаря Ирану. Иранские власти продемонстрировали полное пренебрежение к человеческой жизни и увеличили число казней за преступления, связанные с наркотиками, что еще больше подчеркивает дискриминационное воздействие смертной казни на наиболее маргинализированные и бедные общины Ирана», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

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