Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули название Госавтоинспекция (ГАИ). Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников, передает ТАСС.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция — не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — сказал он на заседании президиума Общественного совета при МВД России.

По его словам, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.

Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, появилась в 1936 году по решению Совнаркома СССР. В 1998 году ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).

В 2002 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому подразделение МВД РФ, отвечающее за безопасность дорожного движения, будет вновь сокращенно именоваться Госавтоинспекция или ГАИ.

Сайт инспекции называется гибдд.рф. При этом в большинстве случаев на нем используется название Госавтоинспекция. Но и аббревиатура ГИБДД на нем упоминается.