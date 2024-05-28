Адвокатам Навального продлили арест. Следователь утверждает, что один из них якобы признал вину по делу об «экстремистском сообществе»

Басманный районный суд Москвы продлил арест троим адвокатам Алексея Навального, которых обвиняют в участии в «экстремистском сообществе», — Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину. Они останутся в СИЗО до 3 августа, передает «Медиазона».

Заседание по продлению ареста Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру проходило в открытом режиме, несмотря на то, что следствие просило закрыть его от прессы. Защита адвокатов просила не продлевать арест. «Мы обвиняемся в том, что передавали информацию Навальному. И вот Навальному это больше не нужно. Он умер», — сказал на процессе Вадим Кобзев.

Алексей Лицпер отметил, что уже не может повлиять на расследование, поскольку все свидетели по делу — четверо сотрудников колонии, в которой содержался Алексей Навальный — уже допрошены, доказательства собраны, а этап следствия окончен. Однако суд оставил обоих адвокатов под стражей.

Заседание по продлению ареста Игорю Сергунину проходило отдельно. В суде следователь по делу Артемий Тельминов сообщил, что Сергунин признает вину и дает показания по делу, пишет «Медиазона». Следствие также настаивало на закрытии заседания, эту просьбу поддержали и сам Сергунин, однако суд провел процесс в открытом режиме и также оставил Сергунина в СИЗО.

Адвокатов Навального задержали 13 октября 2023 года и обвинили в участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК). По версии следствия, они, передавая письма Навального, «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества». Всех троих после возбуждения дела внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

По этому же делу заочно арестовали двух других адвокатов Навального — Ольгу Михайлову и Александра Федулова, покинувших Россию. Михайлова в интервью журналистке Катерине Гордеевой называла преследование своих коллег незаконным и отмечала, что в международном праве не существует такого состава преступления, который им вменяют, потому что при обвинении в экстремизме должно быть насилие, а его в деле адвокатов не было.

интервью ольги михайловой

«Я верила в прекрасную Россию будущего. А сейчас я надеюсь» Адвокат Ольга Михайлова 16 лет защищала Алексея Навального. Она дала интервью Катерине Гордеевой

интервью ольги михайловой

«Я верила в прекрасную Россию будущего. А сейчас я надеюсь» Адвокат Ольга Михайлова 16 лет защищала Алексея Навального. Она дала интервью Катерине Гордеевой