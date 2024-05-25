«Меня могут назвать сумасшедшим, но меня послал бог». Премьер Индии (под конец выборов) заявил о своем божественном предназначении

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, планирующий переизбраться на третий срок, заявил в интервью NDTV, что бог избрал его для работы во главе правительства. Выдержки из интервью опубликованы на сайте телеканала 25 мая.

«Некоторые могут назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что Параматма (бог) послал меня с определенной целью. Как только цель будет достигнута, моя работа будет единой. Вот почему я полностью посвятил себя богу», — сказал Моди.

Премьер-министр Индии отметил, что бог направляет его на выполнение многих дел, но «не раскрывает своих карт, просто заставляет меня делать что-то». «И я не могу позвонить ему напрямую, чтобы спросить, что дальше», — заявил он.

Моди выступил с таким заявлением в завершении парламентских выборов, которые проходят в семь этапов с 19 апреля по 1 июня. Правящая националистическая Bharatiya Janata Party ( , «Индийская народная партия») во главе с 73-летним Моди считается главным претендентом на победу. Результаты выборов станут известны 4 июня.

Как пишет Financial Times, Моди проводит предвыборную кампанию как защитник интересов индусов, то есть большей части населения страны, и обещает повысить авторитет Индии в мире. В то же время международные наблюдатели и критики премьер-министра считают, что демократия в Индии находится в глубоком упадке, а власти продолжают оказывать неослабевающее давление на оппозицию и независимых журналистов.

Bharatiya Janata Party имеет подавляющее большинство в парламенте Индии с 2014 года. Тогда же Нарендра Моди стал премьер-министром страны.

Власти Индии при Нарендре Моди неоднократно применяли цензуру против критиков и оппонентов. Только в 2020 году задержаниям, допросам и арестам подверглись 67 журналистов, с момента прихода Моди к власти в 2014 году в стране закрыли сотни НКО.

Моди неоднократно критиковали из-за нежелания противостоять насилию в штате Гуджарат, который он возглавлял с 2001 по 2014 год. В этом штате в 2002 году произошли беспорядки, при которых погибли более тысячи человек, в основном мусульмане.