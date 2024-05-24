Журналистку Антонину Фаворскую поставили на учет в СИЗО как «пропагандирующую экстремистскую идеологию»

Журналистку Антонину Фаворскую поставили на профилактический учет в СИЗО как «лицо, пропагандирующее, исповедующее либо распространяющее экстремистскую идеологию», сообщает SOTAvision.

О постановке на учет Фаворская рассказала в письме из СИЗО. «Для максимального наслаждения меня здесь сразу поставили на профилактический учет. Так и не поняв, за что я удостоилась этой чести, я вдохновилась и снова перечитала нетленку Оруэлла, чтобы изучить и, не дай Бог, не совершить какое-нибудь мыслепреступление», — написала журналистка.

Также в своем письме Фаворская рассказала о жизни в СИЗО. «Живу словно в раю… штаба ЛДПР. 15 женщин ходят в футболках с изображением Слуцкого, пьют из стаканов с изображением Слуцкого, щеголяют в носочках ЛДПР и хранят вещи в пакетах с мерчем партии Жириновского. Но как они мне тут признались — ни одна из них за Слуцкого не проголосовала — они так и не поняли, кто он такой», — добавила журналистка.

Она отметила, что находится в заключении уже почти два месяца, и за это время успела встретить министров культуры, режиссеров, блогеров, банкиров, драматургов, педиатров и журналистов. «Так что компания у нас тут замечательная! И очень хочется, чтобы она не пополнялась хорошими людьми», — заключила Фаворская.

SotaVision напоминает, что на таком же профилактическом учете в СИЗО стояла бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева. Она рассказывала, что по приказу Минюста сотрудники исправительных учреждений обязаны ставить на такой учет всех, кто обвиняется по статье об экстремизме. В октябре 2023 Чанышева сообщила, что ее поставили на учет как лицо, «склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности».

Журналистку Антонину Фаворскую, обвиняемую в участии в деятельности «экстремистского сообщества», задержали вечером 27 марта на выходе из спецприемника «Сахарово» в Новой Москве, где она отбывала десять суток административного ареста по протоколу о неповиновении полиции. Следствие считает, что она собирала материал, монтировала видеоролики и готовила публикации, которые размещались на платформах ФБК. В самом фонде отрицают, что Фаворская публиковала что-либо на его ресурсах. Журналистка своей вины не признает.

29 марта суд отправил Фаворскую в СИЗО. В мае Басманный районный суд продлил журналистке срок содержания под стражей, не уведомив об это ее адвоката Федора Сироша. На заседании следователь заявил, что Сироша отвели, поскольку он был защитником у свидетеля по этому же уголовному делу.

Антонина Фаворская посещала почти все заседания по искам Алексея Навального в судах во Владимире и Коврове. За месяц до гибели политика журналистка ездила в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы сделать репортаж о поселке Харп и колонии, в которой находился Навальный. Она сняла последнее видео с Навальным 15 февраля.

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