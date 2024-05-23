Жители Алушты, Симферополя и Ялты сообщили о взрывах. Глава аннексированного Крыма заявил, что в результате ракетной атаки погибли два человека

В Крыму вечером 23 мая произошла серия взрывов, пишут телеграм-каналы «Mash на волне», «Крымский ветер» и «ЧП / Севастополь». Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов вскоре заявил, что в результате ракетной атаки ВСУ в Симферопольском районе погибли «двое случайных прохожих».

Он добавил, что в районе Алушты «зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения».

По данным Mash, о взрывах сообщили жители Симферополя, Ялты и Алушты. Телеграм-канал Shot утверждал, что, по предварительным данным, система ПВО «отражает очередную массированную атаку, сообщается о сбитии нескольких воздушных целей».

Телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал видео, на котором слышны взрывы.

Минобороны России пока не комментировало атаку по Крыму.