Замглавы подмосковного управления ФСИН Владимира Талаева задержали по делу о взятке

Заместитель начальника главного управления ФСИН по Московской области подполковник Владимир Талаев задержан по подозрению в получении крупной взятки.

В отношении Талаева возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК (получение взятки в крупном размере), следует из карточки дела на сайте Тверского суда Москвы. Подробности дела пока неизвестны.

Следователи обратились в суд с ходатайством о его аресте, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Суд удовлетворил ходатайство, пишет ТАСС.

Владимир Талаев на посту замглавы ГУФСИН по Московской области курировал финансово-экономическую деятельность, капитальное строительство и ремонт, тыловое обеспечение и материально-техническое и военное снабжение.