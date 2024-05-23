Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительный отчет о крушении вертолета с президентом. Следов пуль и «аналогичных повреждений» на нем не обнаружено

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о крушении вертолета, на борту которого был президент страны Ибрагим Раиси. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

В отчете отмечается, что для рассмотрения некоторых деталей произошедшего требуется «больше времени».

Согласно предварительному расследованию, вертолет следовал намеченному маршруту и не изменял траекторию полета. Примерно за полторы минуты до крушения пилот разбившегося вертолета связался с двумя другими вертолетами летной группы.

«На обломках разбившегося вертолета не было обнаружено следов огнестрельных пуль или аналогичных повреждений», — говорится в отчете. По данным Генштаба, вертолет загорелся после столкновения с горой. Расследование также показало, что в беседах диспетчеров с экипажем «ничего подозрительного не замечено».

Вертолет, на борту которого находились восемь человек, в том числе президент Ирана Ибрагим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, упал вечером 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана. Упавший вертолет обнаружили утром 20 мая, никто из находившихся на борту при крушении не выжил.

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