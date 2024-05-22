Жительницу Читы приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене. Ее обвинили в отправке фото военной техники украинскому пограничнику

Забайкальский краевой суд приговорили к 12 годам лишения свободы 21-летнюю жительницу Читы по делу о государственной измене. Об этом сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Девушку задержали в июле 2023 года, с тех пор она находилась в СИЗО. По версии следствия, она познакомилась в интернете с мужчиной, который оказался представителем госпогранслужбы Украины. Силовики утверждали, что по просьбе пограничника она фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла ему фотографии и видеозаписи.

В суде также сообщали, что девушка снимала и отправляла фотографии и видео военных в аэропорту Читы, которые отправлялись в зону « », а также видео с мобилизованными, которые ехали в составе автоколонны.

Пресс-служба суда утверждала, что обвиняемая «открыто, в том числе в социальных сетях, выражала свою позицию относительно проведения СВО, являясь ее ярым противником». Свидетели, на которых ссылался суд, утверждали, что из-за этого девушка «рассорилась» с подругами.

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