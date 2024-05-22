Росреестр предложил штрафовать владельцев земельных участков, которые не использовались более трех лет. Инициативу поддержала правительственная комиссия
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала разработанный Росреестром проект закона, который обяжет собственников земельных участков начать их освоение в течение трех лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Информацию о документе подтвердили в пресс-службе Росреестра.
Как пишет издание, ведомство предлагает внести изменения в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Согласно проекту закона, под освоением участка будет подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние. Перечень мероприятий будет подготовлен до 15 января 2025 года. Признаки неосвоения участков определит правительство.
Издание поясняет, что сейчас в России такие признаки определены только для земель сельскохозяйственного назначения. Из-за этого садово-огороднические товарищества лишены действенного правового механизма по принуждению недобросовестных собственников к освоению земли, сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Нет и возможности выкупа участка, забытого владельцем. Нередко заброшенные участки захламлены, на них разрастаются сорняки, в том числе опасные растения, такие как борщевик Сосновского», — добавил он.
Минюст в своем отзыве на проект Росреестра отметил, что нет ясности в том, какие именно признаки неиспользования земли могут быть установлены правительством для садовых и огородных земельных участков, поскольку они предназначены в том числе для отдыха.
Согласно части 3 статьи 8.8 КоАП РФ, за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества, предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составляют от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 3 до 5% стоимости земельного участка, но не менее 400 тысяч рублей.
Если закон примут, он вступит в силу с марта 2025 года.