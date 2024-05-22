Илью Яшина отправили в ШИЗО на 15 суток перед свиданием с родителями

Политика Илью Яшина, который находится в исправительной колонии № 3 в Смоленской области, отправили на 15 суток в штрафной изолятор. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

По словам Яшина, формальным поводом стало то, что он покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже положенного времени. Политик считает, что таким образом администрация колонии решила сорвать его встречу с родителями.

«Трехдневное свидание должно было начаться в понедельник. Но в пятницу меня закрыли в ШИЗО, что исключает общение с семьей. Специально дождались вечера пятницы, чтобы ко мне уже не смог приехать адвокат и предупредить родных. То есть не просто сорвали свидание, а сделали так, чтобы отец с мамой отмахали 300 км с сумками и у ворот колонии услышали, что их сын в карцере и надо ехать обратно», — говорится в посте.

Политик назвал действия администрации «подлостью». Он считает, что на него пытаются усилить давление.

«Но вопрос к администрации: при чем здесь моя мама? Она не политик, не оппозиционный деятель. Зачем вы над ней издеваетесь? Вы осознаёте, что наказываете больше её, чем меня? Вы — считающие себя мужчинами, с гордостью носящие погоны. Это мужское поведение? Довести до слез женщину, приехавшую в тюрьму к сыну? Как же вам не стыдно», — заявил Яшин.

Яшин также сообщил, что в колонии у него изъяли все книги, кроме Библии, две недели не передают письма, регулярно подвергают обыскам, а также забрали полотенце, купленное в лагерном магазине.

В декабре 2022 года суд в Москве приговорил Илью Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима по обвинению в «фейках» про российскую армию. Поводом для преследования стал стрим политика, во время которого он рассказал об убийствах жителей Бучи. Политик отбывает срок в ИК-3 поселка Шахты-3 в Смоленской области.

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