Бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному по делу о взятках, отказали в досрочном освобождении

Московский районный суд Твери отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего заключение в тверской колонии по делу о взятках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Как уточнил собеседник агентства, Урлашову отказано в УДО «на основании непогашенных взысканий и характеризующего материала». Сам осужденный в заседании суда не участвовал.

В августе 2016 года суд Ярославля признал Евгения Урлашова виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки, приговорив чиновника к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 миллионов рублей. В 2018 году Урлашов написал прошение о помиловании президенту РФ, но ему отказали в освобождении. В 2021 году бывший мэр подавал ходатайство об УДО, но затем отозвал его.

Читайте также

12 с половиной лет Евгения Урлашова Главное о деле мэра Ярославля, разругавшегося с «Единой Россией»

Читайте также

12 с половиной лет Евгения Урлашова Главное о деле мэра Ярославля, разругавшегося с «Единой Россией»