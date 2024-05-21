Жители приграничных районов Белгородской области жалуются на мусорный коллапс. В коммунальной службе ответили, что виноваты ВСУ, которые следят за мусоровозами со спутников

Компания «Центр экологической безопасности» заявила, что проблемы с вывозом отходов из приграничных районов Белгородской области спровоцированы украинскими военными, которые отслеживают мусоровозы с помощью спутников. Об этом пишет издание «7×7. Горизонтальная Россия».

На «Центр экологической безопасности», который является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову пожаловалась жительница Новой Таволжанки в комментариях на его странице во «ВКонтакте». По ее словам, мусор из села не вывозили более 20 дней. О проблемах с вывозом мусора также писали жители других населенных пунктов Белгородского и Шебекинского районов.

Представитель оператора ответил женщине, что мусор в Новой Таволжанке не вывозят, поскольку это представляет опасность для водителей. «В связи с территориальной близостью к границе сопредельного государства через систему спутникового мониторинга производится отслеживание спецтехники компании-транспортировщика, что несет угрозу жизни и здоровью работникам транспортной компании», — заявили в «Центре экологической безопасности».

Как напоминает издание, в апреле Гладков объяснил проблемы с вывозом мусора атаками беспилотников. «Очевидно, что с учетом FPV-дронов угроза возросла до такой степени, что у нас есть отказы водителей мусоровозов выполнять эту работу, абсолютно объяснимая ситуация», — говорил тогда губернатор.

Вскоре после этого компания «Еврологистик» сообщила, что один из их работников погиб, а второй был ранен при атаке дрона на мусоровоз в Грайворонском городском округе. Незадолго до этого Гладков заявлял, что в районе села Новостроевка-Первая беспилотник сбросил два взрывных устройства на грузовой автомобиль, стоявший на обочине. Один человек погиб, а пострадавшего с осколочными ранениями нижних конечностей доставили в местную больницу.

Читайте также

«Мы с мамой успеем добежать до подвала. Я обстрелов больше не боюсь» Большой репортаж из Белгорода — самого пострадавшего от войны города России

Читайте также

«Мы с мамой успеем добежать до подвала. Я обстрелов больше не боюсь» Большой репортаж из Белгорода — самого пострадавшего от войны города России