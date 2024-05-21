Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные поразили российский военный корабль «Циклон». В Минобороны РФ потерю не подтверждали

Украинские военные в ночь на 19 мая поразили малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 в ходе атаки на аннексированный Севастополь, говорится в сводке Генштаба ВСУ. Был ли корабль уничтожен или только поврежден, ведомство не уточняет.

Накануне, 20 мая, о вероятном уничтожении корабля заявлял спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, подтверждение этой информации будет означать, что в Крыму не осталось ни одного надводного носителя крылатых ракет — все остальные были переведены в Новороссийск.

Российский анонимный телеграм-канал «Досье Шпиона» писал, что по «Циклону» ударили двумя ракетами ATACMS. Позднее источники Astra в экстренных службах Севастополя сообщили, что три ракеты попали в причал, у которого стоял малый ракетный корабль. По данным издания, в результате атаки «Циклон» утонул. О вероятном попадании по кораблю также писал украинский канал «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки.

В Минобороны РФ утром 19 мая сообщили, что за ночь средства ПВО сбили над Крымом девять ракет ATACMS и один беспилотник. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что под ракетную атаку попал город, в результате чего были повреждены несколько домов.

В ВМС Украины также утверждали, что в ходе атаки на Севастополь был уничтожен тральщик проекта 266-М «Ковровец». Российские власти заявления украинских военных не комментировали.

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