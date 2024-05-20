Доносчика и гомофоба Тимура Булатова оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии

Тверской суд Москвы оштрафовал активиста и гомофоба Тимура Булатова на 50 тысяч рублей по административному протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает «Медиазона».

Протокол на Булатова составили 7 мая. Он предполагал, что на него могли пожаловаться сторонники создательницы запрещенной партии «Воля» Светланы Лады-Русь (Пеуновой), на которую он сам писал доносы.

По данным издания «Ротонда», поводом для административного дела стал репост на странице Булатова в ВК, на котором была изображена Марина Овсянникова с антивоенным плакатом в эфире Первого канала.

Тимур Булатов известен доносами на ЛГБТК-людей. Добивался увольнения учителей из школ из-за гомосексуальности. В 2019 году участвовал в акции у штаба Алексея Навального в Петербурге под лозунгом «Навальный защищает извращенцев». Булатов боролся с детскими рисунками в школе Екатеринбурга из-за «пропаганды гомосексуализма» и пытался сорвать фестиваль «Артдокфест» из-за того, что его организаторы якобы пропагандируют «ЛГБТ-ценности». Булатов писал доносы на мать художницы Юлии Цветковой и блогера Сюй Хаояна.