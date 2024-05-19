Министр военного кабинета Израиля пригрозил подать в отставку, если Нетаниягу не представит послевоенный план действий в секторе Газа

Министр израильского и один из лидеров оппозиции Бени Ганц заявил, что уйдет в отставку, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не предложит план действий в секторе Газа, в том числе после окончания войны с ХАМАС. С таким заявлением Ганц выступил вечером 18 мая, передает Times of Israel.

Ганц потребовал от Нетаниягу представить план до 8 июня. План, по его мнению, должен включать шесть стратегических целей, среди которых — освобождение заложников, свержение власти ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и контроль над ним, создание «международного механизма гражданского управления» анклавом при участии США, ЕС, арабских стран и палестинцев, пишет Financial Times.

«Если вы выберете путь фанатиков и поведете всю нацию к пропасти — мы будем вынуждены покинуть правительство», — сказал Ганц, добавив, что в этом случае «мы обратимся к народу и сформируем правительство, которое получит доверие народа».

В ответ Нетаниягу заявил, что Ганц решил «предъявить ультиматум премьер-министру, вместо того чтобы предъявить ультиматум ХАМАС». По мнению премьера, требования Ганца будут означать поражение Израиля.

«Условия, выдвинутые Бенни Ганцем, — это пустые слова, смысл которых ясен: окончание войны и поражение Израиля, освобождение большинства заложников, сохранение ХАМАС в неприкосновенности и создание палестинского государства», — говорится в заявлении премьер-министра.

Заявление Ганца прозвучало через несколько дней после того, как министр обороны Израиля Йоав Галант призвал Нетаниягу публично пообещать, что Израиль не будет устанавливать в Газе свое гражданское и военное правление. По мнению Ганца и Галанта, военный контроль над анклавом приведет к росту рисков безопасности для Израиля.

После нападения террористов ХАМАС на Израиль силы ЦАХАЛ начали военную операцию в секторе Газа. Рафах — город на юге сектора Газа на границе с Египтом — остается последним городом, не занятым израильскими военными в ходе операции. Власти Израиля несколько месяцев настаивали на проведении военной операции в Рафахе, необходимой, как они считают, для полного уничтожения руководства ХАМАС. США неоднократно выражали недовольство планами провести эту операцию из-за большого количества гражданского населения в городе. На этом фоне Вашингтон прекратил поставки Израилю некоторых видов боеприпасов.

Бени Ганц — лидер партии «Махане мамлахти». Он занимал пост министра обороны с 2020 по 2022 год, но перешел в оппозицию по итогам выборов, на которых победила коалиция во главе с партией Нетаниягу. После начала войны Израиля и ХАМАС Ганц поддержал правительство Нетаниягу и вошел в статусе министра в военный кабинет Израиля.

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